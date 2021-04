Oportunidade para Rui Fonte frente ao Sporting

Andraz Sporar não vai poder ser opção para Carlos Carvalhal no jogo deste domingo, diante do Sporting, por estar no Minho emprestado pelos leões. Uma ausência que, desde logo, garante a continuidade de Abel Ruiz no eixo do ataque e, simultaneamente, abre a porta da convocatória a Rui Fonte.





O avançado, de 30 anos, voltou aos treinos na última paragem para as seleções – após oito meses a recuperar de lesão – e até já fez um jogo e um golo pela equipa B. Agora poderá ir, pelo menos, para o banco da principal e, se participar no duelo de domingo, deixará de poder ser utilizado na B na fase de subida do Campeonato de Portugal, de acordo com o regulamento.O mesmo se aplica já a Vítor Oliveira, jovem avançado de 21 anos que já foi utilizado por Carlos Carvalhal.