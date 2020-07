Os elogios de Artur Jorge a Eduardo: «Fez uma carreira extraordinária»

Hoje foi o dia do último treino de Eduardo como futebolista profissional. O guarda-redes, de 37 anos, pendura as luvas depois do encontro de amanhã, diante do FC Porto. E Artur Jorge deixou palavras muito elogiosas em relação ao internacional português, campeão europeu em 2016.





"Esta despedida do Eduardo foi perfeitamente controlada, pensada por ele próprio. Sai num momento alto da carreira, fez uma carreira extraordinária e teve a decisão de parar", começou por dizer, antes de assumir que será Matheus a defender as redes arsenalistas diante do FC Porto, numa lógica de continuidade."Posso dizer que será o Matheus a jogar, mas o Eduardo está convocado. Para o percurso do Eduardo será extremamente gratificante atingir os objetivos desta época, não quer dizer que não os possa atingir com ele, mas atendendo à lógica de continuidade será o Matheus a jogar. Logo veremos se haverá ou não tempo para homenagens, mas há o objetivo de cumprir o objetivo, algo muito marcado na abordagem ao jogo", esclareceu Artur Jorge.