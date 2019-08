Pablo e Murilo falham deslocação do Sp. Braga a Moscovo

As ausências de Pablo Santos e Murilo constituem a grande novidade da convocatória do Sp. Braga para o encontro com o Spartak Moscovo, esta quinta-feira, para a segunda mão do playoff da Liga Europa.O central e o extremo estão a contas com pequenas mazelas físicas e não integram a lista de 20 convocados elaborada pelo treinador Sá Pinto.Eis o lote de jogadores chamados para a Rússia: Matheus, Eduardo, Tiago Sá, Esgaio, Diogo Viana, Bruno Viana, Tormena, Lucas Cunha, Sequeira, Palhinha, Claudemir, André Horta, João Novais, Fransérgio, Wilson Eduardo, Trincão, Ricardo Horta, Galeno, Paulinho e Hassan.Fora dos eleitos ficam ainda David Carmo, Caju, Xadas e Rui Fonte, para além de Raúl Silva que ainda está entregue ao departamento médico.A comitiva arsenalista, liderada pelo presidente António Salvador, partiu às 14h50 para Moscovo, em voo charter. O encontro com o Spartak está agendado para as 18h15 desta quinta-feira, na hora portuguesa.