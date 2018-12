Pablo regressa aos convocados e Claudemir fica de fora

O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, convocou esta quinta-feira Pablo, mas não pode contar com Claudemir, lesionado, para a receção ao Feirense, na sexta-feira, da 13.ª jornada da Liga NOS.O médio brasileiro tem uma mialgia na coxa esquerda e é uma 'baixa' para o jogo com o Feirense, para o qual o técnico chamou os compatriotas Pablo e Murilo.Os igualmente brasileiros Matheus e Lucas são os outros lesionados no Sporting de Braga.Sp. Braga, terceiro classificado com 27 pontos, e Feirense, 16.º com 10, defrontam-se na sexta-feira, às 21:15, no Estádio Municipal de Braga.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Sequeira, Pablo, Raul Silva e Marcelo Goiano.Fransérgio, Ryller, Palhinha, Fábio Martins, Eduardo, Xadas e João Novais.Esgaio, Dyego Sousa, Murilo, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.