Pablo Santos anunciado como reforço do Rubin Kazan

Pablo Santos foi, esta quinta-feira, apresentado como reforço do Rubin Kazan. Tal como o nosso jornal havia avançado, o defesa-central brasileiro segue por empréstimo do Sp. Braga até ao fim da época, com opção de compra de 2,5 milhões de euros.





O jogador, de 27 anos, tinha ficado sem espaço na equipa desde a chegada do técnico Rúben Amorim. O Rubin Kazan é o atual 13.º classificado do campeonato da Rússia.