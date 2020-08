Pablo Santos cedido ao Hatayspor

Pablo Santos foi emprestado pelo Sp. Braga ao Hatayspor, anunciou esta sexta-feira o emblema minhoto no site oficial. O central brasileiro vai jogar pelo emblema turco até ao final da temporada 2020/2021.





"O SC Braga informa que chegou a acordo com o Hatayspor para a cedência por empréstimo do jogador Pablo Santos. O central brasileiro, de 28 anos, vai representar o emblema turco até ao final da temporada 2020/2021. O SC Braga deseja a Pablo Santos as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira", pode ler-se no site do clube.