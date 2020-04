Palhinha aceita jogos à porta fechada: «Melhor assim do que não concluir a Liga»

Na entrevista à SIC Notícias, via Instagram, João Palhinha abordou o possível regresso do campeonato. O médio do Sp. Braga pretende que a Liga seja retomada, nem que para isso tenham de ser feitos jogos sem público.





"Espero que a Liga possa ser terminada, mas temos de pensar na saúde. Que se joguem os encontros em falta, seria muito mau se isso não acontecesse. Devíamos acabar a Liga, mas com todas as condições reunidas. Nesta altura fala-se de poder haver jogos à porta fechada. Acredito que terá de ser assim. É preferível isso do que não acabar o campeonato", disse Palhinha.Sobre o cenário de dar por concluído o campeonato e eventual atribuição das atuais classificações, o médio reagiu assim: "Não é uma questão de ser justo ou não. Haverá sempre críticas, seja qual for a solução tomada. Mas acho que a melhor forma era acabar nem que fosse à porta fechada. Acabar de maneira saudável, mas quando as questões de saúde estivessem resolvidas e tudo começasse a voltar à normalidade."O jogador abordou ainda as dificuldades no sector: "Na nossa profissão, e apesar das pessoas acharem que os jogadores de futebol são todos muito bem pagos e têm todos vida estável financeiramente, nem sempre é assim. Estarmos em casa tem dado oportunidade de ver notícias de jogadores com inúmeras dificuldades, não têm tido comida e isso é um pouco a realidade do nosso país, das divisões mais baixas. E mesmo a 1.ª Liga não podemos comparar com Inglaterra ou Espanha, são realidades diferentes. O vírus veio demonstrar as dificuldades que há no futebol e temos de ser solidários uns com os outros."