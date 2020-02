Palhinha contra comentadores: «Deviam ter um pouco mais de respeito e estarem calados»

Palhinha considera que, com exceção da "quantidade de adeptos", o Sporting de Braga está ao nível dos grandes do futebol português e prometeu uma "grande resposta" diante do Benfica, no sábado, na 21.ª jornada da Liga.

O médio emprestado pelo Sporting aos bracarenses, que falava no final da Gala Legião de Ouro do Sporting de Braga, realizada na segunda-feira, considera que o empate caseiro da última jornada com o Gil Vicente (2-2) "não vai afetar nada a equipa" para o embate na Luz.

"A maneira como nos vai afetar é darmos uma grande resposta já no jogo com o Benfica. O último jogo foi um percalço e sabemos que, apesar de o querermos, não vamos ganhar sempre. Vamos dar tudo no próximo jogo e só queremos conquistar uma vitória para esquecermos o jogo com o Gil Vicente", disse.

Depois de já ter batido FC Porto e Sporting, ambos por duas vezes (Taça da Liga e campeonato), o Sporting de Braga quer agora completar o ciclo de vitórias sobre os três grandes numa época.

"Obviamente que temos esse objetivo, mas, por vezes, ouço comentadores que já foram jogadores e faz-me um pouco de confusão a maneira como falam do Braga. Deviam ter um pouco mais de respeito e estarem calados, era o que faziam melhor, em vez de dizerem asneiras, porque o Braga é uma grande instituição e um grande clube", afirmou.

O jogador elogiou ainda o crescimento do clube minhoto e colocou-o no mesmo patamar de Benfica, FC Porto e Sporting, com exceção da "quantidade de adeptos".

"Em termos de condições, com a academia, ou em termos de valor, o Braga está ao nível dos grandes, está a crescer muito bem e muito rápido e o futuro vai ser ainda melhor. A única diferença é a quantidade de adeptos, mas até nisso o Braga está a crescer e tenho a certeza de que, no futuro, irá ser cada vez mais semelhante aos grandes nesse patamar", disse.

Já Galeno, considerou que o jogo de sábado será "muito importante" para as duas equipas, admitindo que "todos querem ganhar ao Benfica".

"Vamos descansar o melhor possível, sabemos que será um jogo difícil e tudo iremos fazer para conquistar os três pontos", disse o extremo brasileiro.

Também Bruno Wilson, regressado a Braga em janeiro depois da primeira metade da época em Tondela e que pode ser titular na Luz face ao impedimento de Bruno Viana (castigado), abordou o jogo com os encarnados, tendo frisado que a equipa "trabalha para todos os jogos da mesma forma - para ganhar os três pontos".