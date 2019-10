Palhinha: «Encarar jogo com muita vontade de vencer e respeito»

Palhinha garante que a equipa está preparada para o encontro desta quinta-feira, com o Besiktas, particularmente no que diz respeito ao espírito anímico."O entusiasmo é o mesmo em todas as competições, nas Taças, na Liga, Liga Europa... A motivação tem de ser a mesma e amanhã vamos encarar o jogo com muita vontade de vencer e respeito, para conseguirmos o objetivo", disse o médio à Sport TV.Questionado sobre o facto de o Sp. Braga ter vindo a sofrer golos na maioria dos jogos, o médio respondeu: "Não, não há nenhuma instabilidade. Só nos serve de alerta para estarmos mais atentos e evoluir mais nos aspetos defensivos, neste caso... E esta paragem serviu para corrigirmos certos aspetos do jogo, para nos jogos que aí vêm estarmos preparados."Palhinha aguarda ainda com expectativa o ambiente que irá encontrar o Besiktas Park. "Todos gostam deste ambiente. Jogar neste tipo de palcos onde a atmosfera é sempre brilhante. Apesar de ser fora de casa, é um fator de motivação para entrarmos no jogo com máxima força", atirou Palhinha.