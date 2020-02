Palhinha: «Já merecíamos fazer o pleno com os três grandes»

João Palhinha foi decisivo no triunfo do Sp. Braga frente ao Benfica, por 1-0, em duelo da 21.ª jornada da Liga NOS.

O médio apontou o único golo da partida no Estádio da Luz e, após o apito final, considerou que os minhotos mereceram os três pontos e destacou o facto de a equipa ter ganho a Benfica, FC Porto e Sporting no espaço de poucas semanas.





"Vitória justa. Já merecíamos fazer o pleno com os três grandes há algum tempo e estamos muito contentes com esse feito. Acho que a vitória é merecida e é de toda a equipa, os que jogam e os que não jogam e os adeptos que se deslocaram a Lisboa para nos vir apoiar. Agora é usufruir e pensar já na Liga Europa", disse Palhinha em declarações à BTV."Não é fácil jogar contra o Benfica, uma excelente equipa. Sabíamos bem as dificuldades que vínhamos encontrar. Ainda para mais estávamos em vantagem, sabíamos que eles vinham com tudo na segunda parte, não tivemos tanto a bola nesse período, mas conseguimos manter a estabilidade em equipa e saímos por cima no resultado final", acrescentou o jogador de 24 anos.