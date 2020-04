Palhinha quer despedir-se em grande do Sp. Braga: «No final da época logo se verá...»

O empréstimo de Palhinha ao Sp. Braga, por parte do Sporting, termina no final da temporada, mas o jogador não quis desvendar pormenores sobre o futuro, em entrevista à SIC Notícias, através do Instagram.





"Sinceramente, sobre o meu futuro tem havido muita especulação e nem eu sei como será o meu futuro. O futuro mais próximo é esperar que isto volte à normalidade, com as medidas de segurança necessárias e que o campeonato recomece e antijamos os objetivos do Sp. Braga. Quando acabar a época logo se verá o que acontece", disse, admitindo também o sonho de jogar em Inglaterra: "É a liga que se enquadra melhor no meu estilo de jogo."O jogador tenciona sair em grande do Sp. Braga. "Imagino que vá ser uma boa despedida. O último jogo seria em casa com o FC Porto e gostaria de me despedir em grande. Mas o mais importante é a saúde de todos neste momento", referiu."Faço um balanço positivo da passagem pelo Sp. Braga. Já tive a oportunidade de dizer que dois anos serviram muito para o meu crescimento, não estou arrependido da decisão que tomei e voltaria a fazer o mesmo. Superou as minhas expectativas. Sempre pensei coisas boas do Sp. Braga mas a realidade é que vendo as condições e estrutura, é um clube muito organizado, que está a crescer cada vez mais. Deu-me todas as condições para me destacar e valorizar e fez-me sentir um jogador da casa, importante. Estou muito agradecido ao Sp. Braga", assinalou Palhinha.E foi na Pedreira que o médio cresceu no futebol. "Joguei na 1.ª Liga no Moreirense, Belenenses, Sporting... Mas senti que a minha época de valorização foram estas duas no Sp. Braga. E isso aconteceu pela confiança que a estrutura depositou em mim. Sempre pensei dar tudo como sempre dei, as coisas estão a correr bem e espero que assim continue. Sinto-me muito mais crescido do que quando cá cheguei", afirmou ainda Palhinha.