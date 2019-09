Palhinha: «Temos culpa própria no resultado»

João Palhinha lamenta os erros cometidos pelo Sp. Braga na goleada sofrida frente ao Benfica (0-4). O médio diz que a equipa sentiu o terceiro golo as águias, dizendo que a equipa espera dar uma resposta diferente depois da paragem para as seleções."Sabemos que é sempre difícil jogar contra o Benfica mas temos culpa própria no resultado. Cometemos alguns erros e fomos prejudicados por isso. Inicialmente estava a correr bem e depois a equipa foi muito abaixo na segunda parte quando se deu o 0-3. Temos culpa própria mas há que aprender com os erros. Temos um grupo fantástico que deu boa resposta e há que dar a volta por cima.[Desgaste] Não, está a falar do desgaste do jogo de quinta-feira? Não acho que haja desgaste. Neste clube temos todas as condições de recuperar fisicamente e mentalmente o mais rápido possível. Acho que este resultado deve-se aos nossos erros e é triste sair com um resultado tao pesado. Gostaríamos de dar uma resposta diferente porque temos valor para isso. Agora é descansar bem e aproveitar esta semana para dar uma excelente resposta.[Pontos a fugir em agosto] Deixámos fugir mas vamos recuperá-los, tenho a certeza. Todas as equipas têm de jogar umas com as outras. A nossa equipa tem muito mais valor do que aquele que demonstrou hoje", disse à Sport TV depois do jogo.