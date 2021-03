Palmeiras tenta empréstimo de André Horta com opção de 4 milhões de euros

André Horta é desejado por Abel Ferreira e um alvo concreto do Palmeiras para a nova temporada e nas últimas horas houve desenvolvimentos neste dossiê, segundo relata a imprensa brasileira, concretamente a Gazeta Esportiva.





Ora, em cima da mesa está um possível empréstimo com opção de compra, não obrigatória, cujo valor estará fixado nos 4 milhões de euros. O 'verdão' poderá acelerar o processo quando Abel Ferreira regressar do período de férias.André Horta, de 24 anos, tem contrato com os guerreiros do Minho até 2024. O médio tem 27 jogos realizados esta temporada, apenas seis na condição de titular.