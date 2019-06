PAOK tenta Abel Ferreira mas Sp. Braga nem responde

O PAOK está à procura de um novo treinador, depois da saída de Razvan Lucescu, e Abel Ferreira foi colocado no topo das preferências. Todavia, a saída do técnico do Sp. Braga é um cenário posto de parte.O campeão grego apresentou uma proposta aos arsenalistas, que... nem responderam. O PAOK começou em 1 milhão de euros e ainda veio a subir a fasquia, mas o Sp. Braga não abre mão do treinador, que tem contrato até 2021 e cláusula de rescisão de 12,5 milhões de euros.A SAD não tem qualquer interesse em negociar o treinador, até porque a temporada já se encontra em marcha e António Salvador já sublinhou a importância do técnico no projeto delineado para o futuro.