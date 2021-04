«Para o ano andamos todos à porrada...»: Carlos Carvalhal e os conflitos entre treinadores

Carlos Carvalhal foi questionado sobre os recentes episódios no futebol português, tendo refletido sobre os casos de conflito entre treinadores, mas ressalvando que não se trata de nenhuma crítica com destinatário em particular.





"O que me apraz dizer agora é que eu fui sempre 'educado' no futebol, entre os profissionais, entre nós treinadores, a ter um respeito muito grande e a haver relação cordial entre treinadores. É dentro do campo que jogamos e depois do jogo deixamos de ser adversários e passamos a ser colegas de profissão", começou por dizer o treinador do Sp. Braga.Temos muito a melhorar nesse aspeto para a próxima época, não podemos entender que vamos para um jogo a jogar contra o treinador adversário. Há um sentimento de que alguns colegas meus, dentro de campo e nas 4 linhas, estão mais focados muitas vezes em olhar para os treinadores adversários do que propriamente para o seu jogo. E não pode ser assim, não pode ser assim. Eu não sou diferente de ninguém, estou incluído neste lote. Felizmente tive oportunidade de viver há pouco tempo no futebol de Inglaterra, em que no fim do jogo, salvo raríssimas exceções, convivemos com os colegas treinadores. Convidei o meu colega treinador a vir à minha sala conversar e beber um copo de vinho e também 95% dos treinadores o faziam comigo", referiu."Acaba um jogo e somos parceiros. Não é guerrilhar os colegas dentro da 4 linhas que nos fará ganhar o jogo. Temos de ganhar o jogo com os nossos jogadores e focados na nossa equipa e no que temos de fazer. Não estou criticar ninguém em especial, estou a incluir-me no lote. Isto não pode continuar assim, os treinadores têm de dar exemplo para toda a gente. Espero que na próxima época tenhamos um respeito muito grande pelos outros", apontou Carvalhal."Os treinadores vivem numa pressão tremenda, mas isso não pode levar a que haja falta de respeito entre colegas, é inadmissível. A Liga tem de ser implacável na próxima época e a nossa associação também e vou falar em breve com José Pereira e vou dizer que a ANTF também tem de tomar posição sobre isto. O resto que anda à volta não falo, não tem a ver com a minha profissão", acrescentou.Mas Carvalhal foi mais longe, quando confrontado com as incidências do recente jogo com o Sporting, e disse já ter assistido e sentido situações de animosidade esta época. "Infelizmente durante esta época, já várias vezes assisti e senti uma grande animosidade durante o jogo perante colegas treinadores. Não é admissível. Comigo também. Já assisti e já senti isso também. Não é admissível. Isto não é normal. No meu futebol em que cresci, do Manuel José, do Vítor Oliveira, inúmeros com quem vivi e cresci, Quinito… Isto era completamente impossível. Não me lembro de uma única vez, salvo raras exceções, que um treinador estivesse em conflito com outro colega durante um jogo. Um bate-boca eventualmente na imprensa, mind-games, tudo bem. Mas durante o jogo estas provocações não são normais, é preciso explicar a esta malta que isto não é normal. No meu futebol não é normal. Se vamos por aqui, para o ano andamos todos à porrada uns com os outros. Eu faço parte dos 18 treinadores da Liga, estou incluído no lote, não estou a pôr os pés de fora, tem sido a realidade e não é admissível", disse Carvalhal, que ainda foi questionado sobre eventuais soluções."Não há proposta que valha sobre respeito e ética. Esse é o ponto fundamental. Os adversários não são nossos inimigos. Os colegas não são os nossos maiores inimigos. O trabalho passa por aí: haver respeito. Não há multa que resolva o respeito e a ética. Esta época foi tudo menos isso. E nem estou a falar dos jogos mais mediáticos. Não entendo…", concluiu o treinador do Sp. Braga, durante a conferência de imprensa de lançamento do encontro com o Marítimo.