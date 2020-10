Paulinho, a renovação e o fecho do mercado: «Não vai haver é tanto alarido»

Paulinho renovou recentemente com o Sp. Braga, até 2025, depois de uma janela de mercado em que foi notícia recorrentemente, dado o interesse de vários clubes.





"É continuar no mesmo sentido, trabalhar mais e melhor, querer ser mais e melhor. O mercado fechou mas isso nunca me tirou o foco e vontade de trabalhar. Não vai haver é tanto alarido à volta disso. O foco esteve sempre lá", comentou o avançado, em conferência de imprensa.O avançado comentou o arranque da fase de grupos, agendado para amanhã, frente ao AEK. "Esta fase de grupos é diferente das anteriores, não podemos criar ilusões ou criar metas sem antes começar a ganhar dentro de campo", alertou, mesmo depois de uma campanha muito boa na temporada passada, em que o Sp. Braga terminou o grupo no 1.º lugar.A receção aos gregos terá público nas bancadas e Paulinho espera que os adeptos respondam à altura. "Sabemos que existem estádios onde o público faz a diferença, já passámos por isso no ano passado, pode ser bom teste para o futebol português e para as pessoas responsáveis pela ausência de público perceberem que pode haver público no estádio, se os adeptos se comportarem. Espero que amanhã seja uma prova que podemos ter público mesmo no campeonato", comentou.