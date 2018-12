Paulinho abre veia na via campeonato

Paulinho abriu finalmente a sua conta no campeonato, marcando o primeiro golo, depois de ter sido o melhor marcador do Sp. Braga na época passada. O avançado, fruto de uma lesão no pé direito, esteve muito tempo ausente, mas parece agora voltar ao seu melhor, isto após já ter sido também decisivo na semana passada, no jogo da Taça de Portugal, ante o Praiense."Regressar às vitórias em nossa casa para o campeonato era o que queríamos, depois do jogo no Dragão em que fizemos uma boa exibição, mas não tivemos felicidade", destacou Paulinho na habitual flash-interview, destacando depois com grande fair play a exibição do adversário: "Foi um jogo difícil para nós, mas é bom haver equipas assim a jogar em Portugal, como o Moreirense, que jogam bem.""Importante foram mesmo os três pontos, é esta a nossa luta. Queríamos ganhar, jogámos com tranquilidade e acho que isso foi conseguido", sentenciou ainda o avançado do Sp. Braga.Já Arsénio, capitão do Moreirense, reconheceu a "falta de eficácia" da sua equipa."Conseguimos criar quatro ocasiões flagrantes, se marcássemos alguma o jogo seria diferente, mas o Braga marcou primeiro e controlou o jogo", disse o extremo, completando: "Estamos na mesma de parabéns, pois demos boa resposta e até fizemos um bom jogo.""Era difícil, mas já fomos jogar à Luz e vencemos. Espero que as pessoas percebam que o Moreirense fará sempre um jogo positivo. Nunca ficaremos atrás à espera que as coisas aconteçam e este resultado não mancha o que temos feito", concluiu.