Paulinho ainda em dúvida para o jogo com o Benfica

Tal como o nosso jornal noticiou há pouco mais de uma semana, Paulinho poderá regressar à competição nos próximos dias, mas esse é um cenário que só mais perto do jogo com o Benfica poderá ser definitivamente esclarecido.

Para já, permanece a incógnita em torno da utilização do ponta-de-lança, ele que já falhou os encontros com Marítimo, Torreense e P. Ferreira devido a lesão muscular na coxa direita, contraída no encontro de Alvalade, diante do Sporting.

Nico Gaitán também continua no seu processo de recuperação de lesão e o mais provável é falhar mais uma partida do Sp. Braga, assim como Rui Fonte e Francisco Moura, com lesões prolongadas.

O plantel esteve de folga ontem e inicia hoje a preparação da meia-final da Allianz Cup.