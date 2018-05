Os 17 golos marcados por Paulinho na época de estreia com a camisola dos arsenalistas já lhe valeram um novo contrato. António Salvador entendeu que era justo premiar o ponta-de-lança com um aumento salarial e, ao mesmo tempo, proteger a SAD de um eventual ‘ataque’ de clubes mais poderosos que quisessem contar com Paulinho já na nova temporada.Nesse sentido, o novo vínculo, que é válido até 2023, passa a ter uma cláusula de rescisão na ordem dos 25 milhões de euros, dez milhões acima da existente no contrato original e que terminava em 2021.Como se sabe, Paulinho chegou há apenas um ano ao Minho e a custo zero depois de ter terminado a sua ligação ao Gil Vicente. Inicialmente, o jogador estava no fundo da hierarquia dos homens da frente, mas foi subindo degraus e as saídas de Rui Fonte e Stojiljkovic deram-lhe ainda maiores esperanças de chegar ao onze.

Autor: Ricardo Vasconcelos