Paulinho: «Demos um resposta ótima dentro do campo»

Paulinho foi a grande figura do triunfo (3-1) do Sp. Braga na receção ao Besiktas, esta quinta-feira, em duelo da 4.ª jornada do grupo K da Liga Europa, depois de ter apontado os dois primeiros golos da equipa arsenalista ainda na primeira parte.

No final da partida, em declarações à Sport TV, o jogador vincou a importância dos golos marcados mas explicou que o mais importante é a equipa alcançar os seus objetivos. "São dois golos importantes para o Sp. Braga. Falta-nos um ponto e queremo-lo. Hoje queríamos ganhar para ficar mais perto da qualificação e conseguimos"

Sobre o atual momento da equipa, o avançado de 26 anos considerou que o Sp. Braga tem tido "muita infelicidade" mas acredita que "é uma fase que vai acabar por passar" e mostra-se satisfeito com a exibição e resultado alcançados frente ao Besiktas. "Demos um resposta ótima dentro do campo, mesmo sofrendo", destacou.



Os minhotos ainda não perderam (três vitórias e um empate) na fase de grupos da Liga Europa e Paulinho salienta que "o Sp. Braga está a ajudar Portugal no ranking" da UEFA. Um desempenho que, segundo o avançado, "prova" que o Sp. Braga tem "um plantel equilibrado e focado em ajudar".

Para que o apuramento fique garantido, é necessário amealhar um ponto nas duas últimas jornadas da fase de grupos, mas Paulinho aponta ao triunfo já no próximo desafio, em casa, frente ao Wolverhampton. "Não há pontos fáceis e o Braga não joga para empatar. Vamos querer ganhar o próximo jogo", justificou.



Sequeira fala em resultado escasso

"A expulsão facilitou e controlámos o jogo na segunda parte. Acabou por ser um resultado escasso, mas estamos de parabéns", afirmou o lateral-esquerdo do Sp. Braga no final da partida, sem querer dar como garantido o apuramento para a fase seguinte. "O mais difícil está feito, mas na Liga Europa não há jogos fáceis. Vamos ter se suar muito para somar esse ponto", sustentou.



Tyler Boyd estreou-se a marcar

Tyler Boyd já atuou em Portugal ao serviço de V. Guimarães e Tondela e apontou o golo do Besiktas no Municipal de Braga. O avançado norte-americano admitiu que "o cartão vermelho tornou difícil" a tarefa dos turcos mas, apesar da derrota, Boyd mostrou-se "feliz por marcar o primeiro golo pelo clube". "Quero dedicar aos adeptos que viajaram e à minha família", referiu o jogador de 24 anos.