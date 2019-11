Paulinho destaca "caráter da equipa" do Sp. Braga

Paulinho marcou o segundo golo do Sp. Braga, que fez o conjunto de Ricardo Sá Pinto acreditar no empate e que seria possível garantir, às suas custas, o apuramento para os 16 avos-de-final. O avançado realçou o "caráter" da equipa.

"Objetivo cumprido! Era o que queríamos. Conseguir empatar, o que também demonstra a qualidade da equipa. Mais do que o resultado, isso demonstra o caráter da equipa – hoje fomos enormes. Em duas distrações nossas, eles acabaram por fazer dois golos de seguida e chegar ao 3-1. Ao intervalo, organizámo-nos e conseguimos o apuramento. É o que importa", analisou o camisola 20 dos minhotos, à Sport TV.

Por outro lado, o ponta-de-lança referiu-se à caminhada "espetacular" que a equipa tem trilhado na Liga Europa. "Está a ser uma campanha espetacular. Estamos com um registo incrível e é por isso que vamos lutar no jogo fora", acrescentou Paulinho, de 27 anos.

Segurar liderança

André Horta até viu uma boa exibição dos bracarenses até ao segundo e terceiro golos do Wolverhampton. "Começámos bem, com bola. Com a nossa qualidade, fomos aproveitando o espaço que nos foram dando, mas em duas desatenções sofremos dois golos e até final da primeira parte adormecemos um pouco. Temos de ter mais cuidado. Na segunda parte, tivemos mais alma", afirmou o médio.

A liderança do grupo é o objetivo a alcançar na visita ao Slovan, segundo Fransérgio. "O primeiro é um lugar privilegiado e vamos tentar mantê-lo na última jornada."