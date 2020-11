Paulinho e a estreia na Seleção: «A camisola vai ficar lá em casa bem guardadinha»

Paulinho viveu um par de semanas marcante na sua carreira. Depois de ter celebrado 28 anos no dia seguinte ao triunfo por 3-2 sobre o Benfica, no campeonato, o avançado do Sp. Braga juntou-se pela primeira vez à Seleção Nacional. Aquilo que era um sonho de menino tornou-se um objetivo à medida que progrediu na carreira e, agora, é pura realidade.





"Tinha essa ambição, esse objetivo, que também era um sonho mas passou a ser objetivo. O que mais me fazia sentir bem era acreditar em mim, acreditar que o que eu estava a fazer estava a fazer bem e, acima de tudo, estar preparado para quando fosse chamado. Independentemente da idade ou momento, temos de estar preparados e acredito que respondi bem", disse o avançado, em entrevista à Next, a televisão digital do Sp. Braga.Paulinho foi titular no particular com Andorra e até marcou dois golos. Já nos jogos da Liga das Nações, frente à França e Croácia, foi suplente utilizado em ambos os casos. As camisolas, essas, vão ter lugar especial, sobretudo a da estreia. "Não troquei nenhuma. Vou guardar, vai ficar lá em casa bem guardadinha, apesar de não ser uma pessoa que colecione camisolas ou que tenha o hábito de trocar camisolas… Mas essa é das poucas que vão ficar lá e acredito que vá ficar para sempre", contou.O único senão foi a Seleção não ter conseguido apurar-se para a fase final da Liga das Nações. "Missão completa não, porque infelizmente nós não conseguimos o que queríamos. Joguei, marquei mas temos mais jogos em março e quero dar o meu máximo para ser opção válida e ser chamado", assinalou, antes de frisar o crescimento do Sp. Braga e o impacto na Seleção Nacional."Infelizmente não há adeptos e não podemos ter contacto com muita gente fora do futebol, mas acredito que seja um sentimento de felicidade de todos os adeptos por mim e pelo Sp. Braga, pelo que o Sp. Braga representa no futebol português. Uma equipa com jogadores de qualidade suficiente para estarem na Seleção. E não tenho dúvidas de que vamos ter muitos jogadores a representar a Seleção enquanto jogadores do Sp. Braga", apontou.