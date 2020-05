Paulinho e o objetivo da Seleção: «Está mais perto de acontecer»

Paulinho, avançado do Sp. Braga, esteve esta noite em direto no Canal 11, através de ligação no WhatsApp. O jogador tem sido uma das referências ofensivas dos arsenalistas esta temporada e o seu nome, por consequência, tem sido apontado à Seleção Nacional.





"Claro que penso. É difícil mas não é impossível. Mas está mais perto de acontecer representar a Seleção do que quando estava no Santa Maria e pensava jogar no Sp. Braga. A distância é mais custa. A qualidade no plantel do Sp. Braga obriga-nos a ser melhores. Vou fazer tudo para chegar lá", apontou o ponta-de-lança, de 27 anos.Paulinho até já chegou a ser chamado pela equipa das quinas, mas no escalão sub-21. Foi poucos meses depois de ter dado o salto da distrital, onde representava o Santa Maria, para a 2.ª Liga, onde jogou no Trofense, às ordens do professor Neca."Fiz pouquíssimos minutos nos sub-21. Na altura ainda não estava preparado psicologicamente para representar a Seleção. Precisamos de ter essa ponte", afirmou.