Paulinho eleito melhor jogador de dezembro da Liga NOS

Paulinho foi eleito o Melhor Jogador de dezembro da Liga NOS, pelo Sindicato dos Jogadores. O avançado do Sp. Braga, de 28 anos, marcou três golos nos três jogos que os minhotos realizaram nesse mês.





O internacional português conquistou 17,9% das preferências, seguido pelo avançado maliano Moussa Marega (FC Porto), com 14,59% dos votos, e pelo colega de equipa no Sp. Braga, Ricardo Horta, com 9,55%.Recorde-se que nos meses anteriores da época 2020/21, os vencedores do prémio Melhor Jogador do mês da Primeira Liga foram Thiago Santana (setembro/outubro) e Pedro Gonçalves (novembro).