Paulinho: «Estamos felizes mas só são 3 pontos»

Autor do golo da vitória do Sp. Braga em casa do FC Porto, Paulinho assumiu que o resultado alcançado pelos minhotos foi bastante positivo, ainda que tenha aproveitado para colocar alguma água na fervura na euforia.





"É uma vitória muito boa, num estádio difícil, diante de um candidato ao título. Estamos felizes mas só são 3 pontos. Só nos pode motivar e exigir mais de nós para o próximo jogo", começou por admitir, em declarações à SportTV2."Temos uma ideia e o mister deixa isso claro. Só joga quem jogar com as ideias dele. Quem fizer no campo o que ele quer, mesmo que seja arriscado. Chegámos ao Dragão, com personalidade e fizemos 2 golos de bola parada frente a um adversário tão forte nesse capítulo. Saímos por cima""Veio com uma ideia diferente, ideia que assimilámos e comungámos. É um futebol positivo. É um futebol de risco, mas é assim. Antes de ir queria agradecer a estes adeptos que à sexta, às 19, vieram. E mesmo às que não vieram que sei que estão felizes por nós "