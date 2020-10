Paulinho feliz por renovar: «Já venci um título e acredito que podemos ganhar mais»

Depois de confirmada a renovação do seu contrato até 2025, Paulinho frisou o alto nível de motivação para encarar os próximos tempos ao serviço do Sp. Braga.





"A motivação está ao máximo, no ponto alto, mas a exigência também está. Temos de trabalhar sempre para melhorar, não podemos ter medo de sermos melhores do que já fomos e é esse o meu objetivo", referiu Paulinho, em declarações à Next."Desde que cá cheguei disse que gostava de ganhar títulos pelo Sp. Braga. Já venci um e acredito que podemos ganhar mais, e acredito também que posso representar a Seleção Nacional enquanto jogador do Sp. Braga", apontou.Paulinho destacou a "ligação muito forte" entre si e o clube arsenalista. "O Sp. Braga foi o primeiro clube que me fez sentir de facto jogador, por tudo. As condições são incríveis, a cada ano que passa as condições aumentam e o clube crescer a nível nacional e europeu e faz-nos sentir felizes, em casa. É um sentimento bom", assinalou."Acredito que trabalhei muito, que esforcei-me ao máximo mas também tive a felicidade de apanhar grupos de trabalho incríveis, jogadores e staff que me apoiaram e ajudaram. Com honestidade digo que sem eles não era possível, pois este é um jogo coletivo e ao meu lado tenho jogadores de uma qualidade incrível. E quanto melhores são os jogadores ao nosso lado, melhores nós vamos ser e foi isso que aconteceu", sublinhou o avançado, de 27 anos.