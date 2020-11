Paulinho isola-se como melhor goleador bracarense na Europa

Paulinho isolou-se esta quinta-feira na liderança dos marcadores do Sp. Braga na Europa, deixando para trás o brasileiro Alan e o companheiro de equipa Ricardo Horta, ao apontar o 12.º tento, na 'pedreira'.

Em embate da quarta ronda do Grupo G da Liga Europa, o agora internacional português, de 28 anos, chegou à dúzia de tentos nas provas da UEFA aos 24 minutos, fazendo então o 2-1 face ao Leicester, que viria a chegar à igualdade (3-3).

Curiosamente, Paulinho, que acabou substituído aos 87 minutos, com o resultado em 2-2, marcou na sequência de uma assistência de Ricardo Horta, que também lutava para se tornar o maior goleador dos 'arsenalistas' nas taças europeias.

O avançado luso apontou o seu terceiro tento na atual edição da Liga Europa, depois de um tento na primeira ronda, na receção ao AEK Atenas (3-0), e de outro na segunda, na deslocação ao reduto do Zorya (2-1). Só ficou em 'branco' em Leicester (0-4).

No Sporting de Braga desde 2017/18, o ex-jogador do Gil Vicente marcou três golos na temporada de estreia, todos ao Hafnarfjordur, no 'play-off' da Liga Europa, um na Islândia (2-1) e dois em Braga (3-2).

Depois, ficou em 'branco' em 2018/19, para marcar mais seis na temporada transata, dois ao Brondby, na terceira pré-eliminatória, e dois ao Besiktas, um ao Wolverhampton e um ao Slovan Bratislava, na fase de grupos.