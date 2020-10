Paulinho não tira o foco da Seleção: «Serei sempre uma dor de cabeça»

Paulinho continua na expectativa de vir a ser chamado por Fernando Santos para a Seleção Nacional. O jogador do Sp. Braga garante que continuará a fazer tudo para ter lugar na equipa das quinas.





"Não me compete a mim questionar as decisões do selecionador, que tem tido resultados incríveis. No que depender de mim, eu serei sempre uma dor de cabeça e espero continuar com bons números e boas exibições", referiu.O camisola 20 do Sp. Braga está ainda à procura do seu primeiro golo na época. "Ainda não marquei mas as coisas vão acabar por acontecer. Não faço disso um drama. Acredito que os resultados individuais acontecem sempre a partir dos coletivos. Esta acaba por ser uma forma de jogar que me favorece mais, com mais posse, criamos muitas situações como temos visto. Falta melhorar a finalização e acredito que isso vai acabar por aconecer", assinalou.