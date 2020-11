Paulinho: «Quero continuar a brilhar, estou no clube de que gosto»

Paulinho atingiu nova meta na sua carreira com as primeiras internacionalizações pela Seleção Nacional, mas garante que não vai relaxar porque a exigência consigo próprio "é alta".





"Quero continuar a brilhar porque represento o clube de que gosto, tenho um grupo de jogadores incríveis comigo e sou ambicioso. Isso dos holofotes… Nós como jogadores temos de saber passar completamente ao lado. O nosso foco, profissionalismo e ambição não podem ser afetados nem medidos por fatores exteriores. Temos de ser nós, intrinsecamente, a querer sempre mais e melhor. Eu quero sempre mais e melhor e é assim que eu penso", apontou, na entrevista à Next.O avançado mostrou-se ainda orgulhoso pela forma como tem vindo a crescer na sua carreira profissional. "Tenho orgulho disso, nunca cheguei a lado nenhum sem ser por trabalho e pelo reconhecimento da qualidade do meu trabalho. É algo que me dá alento e orgulho para continuar a trabalhar e seguir o mesmo caminho que me trouxe aqui, que é o caminho que acredito que me vai levar a boas coisas", disse Paulinho.