Paulinho renova com o Sp. Braga até 2025

É oficial. Paulinho renovou o seu contrato por mais duas épocas, ficando agora vinculado ao Sp. Braga até 2025. Os arsenalistas seguram assim o ponta-de-lança que tem sido uma das figuras de proa da equipa nas últimas temporadas.





tinha avançado com esta informação há vários dias e esta renovação surge depois de Paulinho ter permanecido no Minho face ao assédio de que foi alvo no mercado de verão."A SC Braga, SAD acertou com o jogador Paulinho a extensão do contrato que vincula a esta sociedade, que passa a ser válido até 2025.Com 132 jogos e 53 golos apontados pelos Gverreiros do Minho, o avançado de 27 anos tem sido um dos elementos mais preponderantes na equipa ao longo das últimas temporadas, tendo recebido com enorme satisfação mais este passo na relação profícua com o SC Braga."