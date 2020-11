Paulinho: «Sofrer no último minuto? É o futebol, temos de saber lidar»

Paulinho lamentou o empate (3-3) do Sp. Braga na receção ao Leicester em jogo da Liga Europa, depois da formação minhota ter consentido um golo ao cair do pano.





"Foi no último minuto que sofremos. No último jogo para a Taça marcámos nos instantes finais e passámos. É o futebol, temos de saber lidar com isso. Temos agora de virar o foco para o próximo jogo e passar para a próxima fase", afirmou o avançado, na flash interview, à Sport TV.Sobre ter-se tornado o melhor marcador do Sp. Braga nas competições europeias, com um três golos minhotos frente ao Leicester, Paulinho diz que vai aproveitar esse 'estatuto' mas admite que poderá ser superado nos próximos anos. "Acredito que com a qualidade e crescimento do Sp. Braga, como o Alan foi ultrapassado, eu também posso ser. É saborear enquanto sou o melhor marcador", justificou."Temos a noção que não estivemos no nosso melhor. Foi no último lance que acabámos por não ganhar hoje. A próxima partida é para ganhar!