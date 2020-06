Paulinho: «Temos oito jogos até ao final e só dependemos de nós»

O Sporting de Braga somou a segunda derrota consecutiva desde a retoma do campeonato português ao perder, este sábado, diante do Boavista por 0-1, num jogo em que um penálti convertido por Bueno sentenciou o resultado final.





No final do encontro, Paulinho, avançado da formação bracarense, assumiu que a equipa não fez "o melhor jogo" da temporada, mas que reuniu condições suficientes para sair com um outro resultado do duelo."Não foi o melhor jogo, mas acho que fomos a melhor equipa. Não criámos tantas ocasiões, mérito do adversário, mas a melhor equipa fomos nós. No mínimo, empate seria o mais justo", começou por dizer o dianteiro português, em declarações no final do jogo."É dar a volta, não há muito a dizer. Antes dos dez jogos sem perder estávamos numa posição que não queríamos e chegámos ao terceiro lugar. Temos oito jogos e só dependemos de nós para o objetivo.""No Sp. Braga todos os jogos são vitais, não é a faltar oito jornadas que se decide o que quer que seja. Vamos a Famalicão para ganhar, como é lógico", concluiu.