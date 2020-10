Paulinho: «Tivemos desempenho e atitude incríveis»

Paulinho estreou-se a marcar esta época e apontou um dos golos do Sp. Braga na vitória (3-0) diante do AEK no arranque da fase de grupos da Liga Europa. O avançado sublinhou a grande exibição da equipa minhota e a conquista dos três pontos.





"Mais importante de tudo é a vitória. Azar toda a equipa estava a ter, quando a bola batia no poste, na trave ou até num colega… Fizemos um bom jogo, marcámos três golos e não sofremos nenhum que também era importante. Estamos de parabéns", começou por referir o avançado à Sport TV."É uma característica que não é de agora, os jogadores têm essas características e os que chegam ficam com esse hábito de tentar pressionar alto e ganhar a bola. Tivemos um desempenho incrível, uma atitude incrível.""Não podemos pensar nisso, vamos passo a passo, entrar sempre para ganhar e não nos podemos agarrar ao passado. Mas vamos dar o nosso melhor e tentar, quem sabe, fazer melhor do que fizemos."