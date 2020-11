Paulinho: «Todos me receberam bem na Seleção, inclusive o Cristiano»

Paulinho viveu dias felizes na Seleção Nacional, onde lidou de perto com as principais figuras do futebol português da atualidade. E garante ter sido bem acolhido por toda a gente.





"Fui recebido muito bem. É um grupo de Seleção muito parecido com o que temos no Sp. Braga, um grupo jovem, ambicioso e em que a qualidade que têm como jogadores também se reflete na parte humana. Todos receberam-me muito bem, inclusive o Cristiano e foi isso que, se calhar, também me ajudou a sentir tão bem nos jogos e naquela semana. E acho que a Seleção, neste momento e na minha opinião e acredito que na da maior parte das pessoas, é das melhores seleções do Mundo. A qualidade humana, a dinâmica do grupo, o bom ambiente que se vive também é levado para o campo e os resultados aparecem", afirmou.Paulinho voltou a trabalhar, hoje, com os companheiros do Sp. Braga, depois de ter regresso com a Seleção da Croácia. E, claro, foi muito felicitado pelos colegas. "Quando estava lá íamos falando, temos um grupo no WhatsApp e a malta ia dando os parabéns, perguntavam como me sentia. Chegando aqui, e apesar de todas as medidas de distanciamento social, abraçaram-me, cumprimentaram-me, ficaram felizes por mim porque se revêem um bocadinho, porque sabem que o meu sucesso individual é um bocadinho deles e eu fico-lhes grato por tudo oque continuam a fazer por mim", assinalou Paulinho, na entrevista concedida à Next.