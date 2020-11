Paulinho volta à Trofa na Taça de Portugal: «Dar tudo para não haver surpresas»

O jogo deste sábado entre o Trofense e o Sp. Braga, referente à 3ª eliminatória da Taça de Portugal, proporciona o regresso de Paulinho à Trofa e ao clube que o lançou nos campeonatos profissionais, em 2012/13.





"Será um regresso especial. O clube na altura vivia um momento difícil financeiramente, tivemos salários em atraso até. Só guardo coisas boas, fui recebido por gentes incríveis. Sabiam estar no futebol e sabiam estar na vida, trataram-me bem. Ainda hoje contacto com o Tiago ou Hélder Sousa. Acaba por ser um clube familiar, sempre especial para mim, pois foi o cube que me lançou nos escalões profissionais", referiu Paulinho, à Next. Em 2012/13, o avançado foi aposta do Professor Neca no Trofense, numa época que terminou com Micael Sequeira ao leme, o mesmo que fez parte de equipas técnicas do Sp. Braga em 2019/20.Seja como for, Paulinho coloca de parte os afetos e apela à concentração dos guerreiros do Minho, para evitar dissabores. "Hoje estávamos a falar disso no treino, a dizer que temos tudo a perder e eles tudo a ganhar. Quando os jogadores de escalão superior - nem precisa de ser um grande do meio da tabela, mesmo uma da 2ª Liga – jogam com equipas do Campeonato de Portugal, os níveis de concentração por norma começam a baixar e isso não pode acontecer. Eu vim de lá de baixo e neste momento estou no Sp. Braga, e nesse campeonato há jogadores que têm qualidade e potencial para um dia mais tarde estarem num Sp. Braga. Nós não sabemos… Nós temos de estar concentrados, focados, e tenho a ceteza de que quem entrar vai dar tudo para não haver surpresas", assinalou Paulinho."Não podemos olhar para eliminatórias à frente na Taça de Portugal, nós temos de olhar para esta e não podemos facilitar. Se começarmos a achar já que podemos chegar já a sítio A ou B, vamos esquecer este jogo e podemos ter surpresas. Importante é focar neste jogo, não será fácil manter a concentração no máximo porque será uma luta", acrescentou.