Paulo Fonseca: «O que encontrei no Sp. Braga jamais esquecerei»

A propósito da final do Jamor conquistada pelo Sp. Braga, neste mesmo dia 22 de maio, em 2016, numa vitória frente ao FC Porto, Paulo Fonseca lembrou os momentos que passou no clube de António Salvador.





"Devo dizer que há sempre coisas mais marcantes do que os troféus. As relações que se criam são para mim vitórias ainda mais importantes do que os próprios troféus. Foi espetacular o que vivemos com os adeptos, foi muito emocionante. O que encontrei no Sp. Braga jamais esquecerei. O grupo de trabalho era fantástico, desde os roupeiros, médicos e pessoal da Imprensa, era um grupo único, com o qual tive o maior prazer de trabalhar. Os adeptos também mostraram uma grande paixão pelo clube e isso ajudou muito", reconheceu o atual treinador da Roma, de Itália, puxando ainda a memória atrás até aos momentos decisivos da final de 2016, principalmente quando André Silva, então avançado do FC Porto, empatou o jogo a duas bolas e levou a discussão para o prolongamento."Aquele golo do FC Porto no último momento do jogo trouxe à memória de todos o ano anterior", registou Paulo Fonseca, recordando o que havia acontecido com a equipa de Sérgio Conceição, que esteve a ganhar, permitiu o empate e depois perdeu com o Sporting a final de 2015."Mas tive um 'feeling' que a história não se repetiria", destacou ainda Paulo Fonseca, numa reportagem da Next, a TV do Sp. Braga e onde também Josué lembrou que o treinador esteve sempre "calmo e transmitiu essa serenidade à equipa".