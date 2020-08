Pedro Amador sai para ganhar mais rodagem

Pedro Amador acabou a época como titular do Sp. Braga, aproveitando a lesão de Sequeira, mas o defesa-esquerdo vai sair para rodar noutro clube e até já há interessados no seu empréstimo. A ideia é que o jogador de 21 anos continue a sua evolução jogando com regularidade, algo que não teria garantido caso continuasse no plantel às ordens de Carlos Carvalhal, com o potencial titular Sequeira pronto para voltar ao ativo e a aposta em Francisco Moura, que esteve cedido à Académica e já foi chamado para a pré-época.





Também Diogo Viana vai sair do plantel, mas neste caso a título definitivo. O defesa-direito teve uma prestação residual na primeira época em Braga, com apenas 8 jogos, em função da forte concorrência de Esgaio. Aos 30 anos, Diogo Viana também prefere assumir uma nova aventura, apesar de ter mais um ano de contrato com os minhotos, que o libertam desse compromisso. Além do Panathinaikos, Diogo Viana tem propostas de Israel e da Turquia.