Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pelos três pontos e sem desculpas: Carvalhal deixa aviso aos jogadores do Sp. Braga Treinador fala do “jogo mais importante” por ser o próximo e sem pensar no que se segue





• Foto: LUSA