Piazón elogia o coletivo

Lucas Piazón foi a figura maior do jogo de ontem, ao marcar o primeiro e quarto golos do Sp. Braga e ao estar ligado também ao segundo tento dos arsenalistas. No entanto, após o apito final, o criativo brasileiro dividiu os louros com o coletivo e elogiou a resposta que todos os jogadores deram ao desaire com a Roma.

“Este era um jogo importante depois do jogo difícil na Liga Europa. Era importante ganhar e fizemos um grande jogo. É seguir o nosso caminho agora”, apontou Lucas Piazón, em declarações prestadas à Sport TV. Chegado no mercado de janeiro, o ex-Rio Ave já leva três golos ao serviço do Sp. Braga.