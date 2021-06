Piazon lança nova época: «Vamos em busca de um lugar na Champions»

Lucas Piazon encontra-se de férias e concedeu uma entrevista ao ‘Lance’, onde abordou vários temas, entre eles o estilo de jogo promovido por Carlos Carvalhal, com quem tinha trabalhado no Rio Ave e reencontrou em Braga.





"Quando o Carvalhal foi para o Rio Ave, ele ligou-me e eu aceitei o projeto, pois sabia que podia confiar nele. Comecei a temporada com uma lesão, mas entre dezembro e maio fiz bons jogos e adaptei-me rápido ao estilo de jogo. Ele dá-nos liberdade, joga com a bola e pressiona com a defesa alta e gosto dessa filosofia", apontou Piazon, que reforçou os guerreiros do Minho no último mercado de inverno."Chegar em janeiro nunca é fácil, pois a equipa já estava montada e estava a fazer uma boa temporada. Aproveitei a lesão de um companheiro e fiz vários jogos, marquei golos e conseguimos ter destaque. É importante ter um grupo bom e as mudanças devem acontecer, mas o Carvalhal deve permanecer e vamos em busca de um lugar na Champions League", referiu Piazon, num olhar sobre a próxima temporada.Durante a sua etapa de formação, Piazon chegou a ser internacional jovem brasileiro e admite que a canarinha volta, agora, a estar no seu horizonte. "A seleção brasileira nem passava pela minha cabeça. Temos que ser realistas, pois é muito difícil um jogador do Rio Ave ou do Championship ser convocado, mas cheguei a um nível maior ao chegar a um clube como o Sp. Braga, conquistei um título e sei que posso sonhar novamente", referiu.