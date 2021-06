Piazon: «O Benfica investiu muito e achei que iria ganhar algo com Jorge Jesus»

Piazon venceu, aos 27 anos, o primeiro título da sua carreira como futebolista sénior: a Taça de Portugal, conquistada a 23 de maio diante do Benfica.





"O Benfica investiu muito e eu achava que a equipa seria campeã de algo com o Jorge Jesus. Eles têm um grande elenco, com jogadores de qualidade, mas isso não nos assustou. Nós respeitamos o clube e o técnico, mas sabemos que temos potencial de bater de frente. Foi muito bom conquistar a Taça no ano do centenário", apontou Lucas Piazon, em declarações ao ‘Lance’.Cumprem-se 10 anos desde que o médio-ofensivo rumou pela primeira vez ao futebol europeu, tendo passado por Chelsea, Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo e Rio Ave, antes de chegar ao Sp. Braga no último mercado de inverno. Piazon diz mesmo estar no melhor momento da carreira."No começo da minha carreira, eu era irregular e isso foi prejudicial. Mas de alguns anos para cá, consigo manter as minhas exibições num certo nível, conquistei meu primeiro título e considero que estou no melhor momento da minha carreira. Hoje sou um atleta mais maduro, mudei o meu estilo de jogo e com a experiência vais sabendo qual o caminho a seguir no futebol", apontou.