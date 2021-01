Pior cenário confirma-se: Iuri Medeiros não joga mais esta época

As suspeitas de uma lesão grave em torno de Iuri Medeiros tomaram conta das preocupações do Sp. Braga, na noite da passada sexta-feira, e, já este sábado, o pior cenário veio a confirmar-se. O extremo português sofreu uma entorse no joelho esquerdo com rotura de ligamentos e vai mesmo ter de ser operado, num processo que nunca demorará menos de seis meses.





Assim sendo, Iuri Medeiros não volta a jogar esta temporada, dando por terminada de forma precoce uma campanha na qual vinha somando exibições de bom nível.O extremo, recorde-se, saiu de maca no jogo frente ao Santa Clara, com uma expressão de dor que já deixava antever o pior.