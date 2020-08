Plantel do Sp. Braga realizou testes à Covid-19

Com os primeiros dias dedicados a exames médicos, o plantel do Sp. Braga regressou esta quarta-feira para preparar a época de futebol 2020/21, tendo realizado apenas testes de despistagem à covid-19, revelou à agência Lusa fonte do clube.

Marcaram presença no Estádio Municipal de Braga 30 jogadores, entre eles os seis reforços: Zé Carlos (ex-Leixões), Al Musrati (ex-Vitória de Guimarães), André Castro (ex-Goztepe, da Turquia), Iuri Medeiros (emprestado pelos alemães do Nuremberga), Guilherme Schettine (ex-Santa Clara) e Gaitán (ex-Lille, da França).

O plantel do Sp. Braga, terceiro classificado em 2019/20, realizará os restantes exames e testes médicos na sexta-feira e sábado de manhã, folgando na tarde de sábado e domingo.

Na segunda-feira, começam os treinos no relvado sob as ordens do novo técnico, Carlos Carvalhal, de início de preparação da temporada 2020/21.