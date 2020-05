Plantel do Sp. Braga recolhe-se num hotel

O Sp. Braga anunciou esta tarde uma medida ainda sem paralelo no novo paradigma do futebol português, assumindo o confinamento de todo o grupo de trabalho num hotel da cidade a partir desta sexta-feira.





Os responsáveis bracarenses assumem ser esta a medida mais sensata, em função do que é exigido pela DGS, e vão reavaliar a situação em função da "evolução do cenário epidemiológico em Portugal para definir se em algum momento será possível a transição para o recolhimento domiciliário".Eis a comunicação do Sp. Braga na íntegra:"O SC Braga realiza, esta quinta e sexta-feira, mais uma ronda de testes de rastreio à Covid-19. Jogadores, treinadores e elementos do staff afetos aos trabalhos da equipa principal de futebol vão ser sujeitos a dois testes, cumprindo o protocolo anunciado aquando da retoma e que continuará a ser seguido ao longo das próximas semanas.No final do treino desta sexta-feira, o grupo de trabalho do SC Braga passará a cumprir o dever de recolhimento inscrito no Parecer Técnico da Direção-Geral da Saúde (DGS) para o regresso da Liga NOS, concentrando-se para o efeito numa unidade hoteleira da cidade, onde a comitiva ocupará alas completamente isoladas e de acesso exclusivo, sem qualquer contacto com outros hóspedes nem circulação por áreas comuns, garantindo assim a máxima segurança de todos os elementos da equipa.Considerando que se atravessa a fase de maior risco, devido ao levantamento das medidas de confinamento social e consequente retoma de várias atividades, esta é a melhor salvaguarda para o grupo de trabalho do SC Braga, que continuará a avaliar a evolução do cenário epidemiológico em Portugal para definir se em algum momento será possível a transição para o recolhimento domiciliário.Esta medida foi entendida por departamento clínico, jogadores, treinadores e staff como a melhor forma de respeitar o parecer da DGS para a retoma das competições, protegendo não apenas o grupo de trabalho, mas também as respetivas famílias, e anulando ao máximo o potencial de contágio e as consequências que pudessem advir do mesmo.O SC Braga continuará a utilizar, de forma exclusiva, as instalações da Cidade Desportiva, respeitando as normas inscritas no Protocolo de Retoma interno, preparando-se dessa forma para o regresso da competição, já anunciado para 4 de junho."