«Provocação constante e agressividade raivosa»: Sp. Braga lança críticas ao Sporting

Através da newsletter semanal, publicada às terças-feiras, o Sp. Braga retomou o caso dos camarotes do Municipal de Braga, palco de confusão durante o encontro entre os minhotos e o Sporting, no último domingo. Os guerreiros visam o Sporting nesta publicação, dizendo que o comportamento de "provocação constante e agressividade raivosa já tinha sido demonstrado nos dois anteriores jogos" entre estes dois clubes.





"Tão importante como saber perder, é saber ganhar. Esta velha máxima do desporto aplica-se na sua plenitude ao encontro de domingo, da mesma forma que se aplicaria à final da Taça da Liga. O que se passou nos camarotes do Estádio Municipal de Braga não foi novidade para nenhum dos presentes, pois este tipo de comportamento de provocação constante e agressividade raivosa já tinha sido amplamente demonstrado nos dois anteriores jogos com o Sporting", aponta a newsletter."No entanto, em Braga foram ultrapassados limites que devem envergonhar não apenas os autores dos atos em causa (os quais foram imediatamente reportados às autoridades e posteriormente detalhados por António Caldas), mas também toda a estrutura que os comparticipa e estimula de forma direta ou indireta", lê-se ainda.