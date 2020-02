Quatro regressos e uma estreia na convocatória do Sp. Braga para a Luz

A convocatória do Sp. Braga para o duelo com o Benfica contempla algumas novidades, tal como era expectável. Comecemos pelas entradas, onde se destaca a estreia de Ricardo Velho, guarda-redes de 21 anos da equipa B do Sp. Braga que seguiu viagem com a comitiva minhota.





Raúl Silva e João Novais recuperaram de lesão durante a semana e estão na lista de 20 jogadores, que inclui ainda os regressos de Galeno e Fransérgio, que falharam a partida diante do Gil Vicente por estarem castigados.Em sentido contrário, além do castigado Bruno Viana, saem da convocatória o jovem Samuel Costa e o experiente Wilson Eduardo, por opção técnica.Fora das contas de Rúben Amorim ficaram ainda Eduardo e Tormena, que continuam lesionados.Matheus, Tiago Sá, Ricardo Velho;: Bruno Wilson, Wallace, Raúl Silva, David Carmo;: Sequeira, Diogo Viana, André Horta, João Novais, Fransérgio, Esgaio, Palhinha;: Abel Ruiz, Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Trincão e Galeno.