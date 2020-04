Quim está "perdoado" por ter trocado o Sp. Braga pelo Benfica em 2004

Quim está perdoado por, em 2004, ter torcado o Sp. Braga pelo Benfica. A garantia foi dada por antigos companheiros, na conversa que reuniu Artur Jorge, Zé Nuno Azevedo, Karoglan e o antigo guarda-redes no Facebook do Sp. Braga.





"Sim, já perdoámos", garantiu Artur Jorge. "Curiosamente, saímos os dois do Sp. Braga na mesma altura. O Quim, sendo mais novo, foi num processo de crescimento e foi um passo ótimo para ele, que permitiu que fosse campeão e fosse à Seleção. Mais do que perdoar, ficou a satisfação de ver um colega dar um passo em frente", disse o atual técnico da equipa sub-19 do Sp. Braga."Já se falava antes de que podia sair e chegou à Seleção ainda como jogador do Sp. Braga, ainda que é uma inevitabilidade estar num clube grande para estar mais perto da Seleção. Temos visto isso ao longo das últimas épocas... Perdoámos por uma razão simples. O Quim foi à procura de outras condições e projeção. Regressou a Braga na primeira oportunidade para vencer pelo Sp. Braga", disse Zé Nuno Azevedo.O longo percurso de Quim no Sp. Braga foi recheado de momentos marcantes. Um deles foi a defesa a um remate de Hulk, então jogador do FC Porto, num encontro realizado em abril de 2012. Foi um autêntico míssil de pé esquerdo, desferido pelo brasileiro e com pouco ângulo, com o guarda-redes a conseguir defender com o braço direito."Lembro-me perfeitamente. É algo que fica sempre na memória. Todas as defesas, as mais fáceis e as mais difíceis, são importantes. Mas é uma das defesas que fica connosco. Ainda hoje procuro e tenho imagens para mostrar os filhos e uma dessas imagens é essa defesa ao remate do Hulk", contou Quim.