Raúl disponível para o Dragão

Afinal, Raúl Silva está disponível para defrontar o FC Porto na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, depois das dúvidas levantadas devido ao castigo de dois jogos de suspensão decretado pelo Conselho de Disciplina a punir a agressão do central ao sportinguista Acuña.

Ora, o encontro no Dragão está agendado para a próxima terça-feira, que é precisamente o último dia de que o Sp. Braga dispõe para recorrer da decisão do CD para o pleno. A SAD vai dar esse passo, mas é certo que Raúl pode ir a jogo. De acordo com o ponto 3 do Artigo 274º do Regulamento Disciplinar da Liga, o jogador só terá de cumprir a suspensão decretada a partir de quarta-feira, findo o prazo para o recurso: "Não serão executórias as decisões que admitam recurso para o pleno da Secção Disciplinar ou o Conselho de Justiça da FPF com efeito suspensivo enquanto o prazo para a sua interposição não tiver decorrido ou, uma vez interposto, enquanto este meio de impugnação não estiver decidido por aquele órgão, salvo se entretanto lhe vier a ser atribuído efeito meramente devolutivo."

Como já referimos, a SAD vai recorrer para o pleno, o que terá efeitos suspensivos sobre a pena de dois jogos de castigo. Agora está em causa a presença de Raúl Silva nos encontros posteriores, diante do Rio Ave e... V. Guimarães. A disponibilidade do brasileiro para estes jogos é de alta importância para Abel Ferreira, pois trata-se de um titular indiscutível no eixo defensivo do Sp. Braga. Por outro lado, Pablo Santos continua a treinar-se à parte, ainda com limitações físicas, ao passo que Lucas e Ricardo Ferreira prosseguem em fase de recuperação. Frente ao Belenenses foi necessário o médio Palhinha recuar para central – aí Raúl esteve castigado devido à série de cinco cartões amarelos.