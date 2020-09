Raúl Silva apanha dois jogos e relatório revela para quem eram as ofensas no Dragão

Raúl Silva apanhou dois jogos de suspensão pelo vermelho direto e injúrias aos árbitros na derrota do Sp. Braga diante do FC Porto (1-3). Como se pode ler no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, tudo se passou quando o central estava no banco de suplentes depois de ter sido substituído, começando por insultar João Pinheiro, o árbitro principal.





"Marca a falta, seu filho da p...", atirou o defesa, com a ação que motivou a expulsão. "Depois da exibição do cartão vermelho, quando se ia a dirigir para o túnel de acesso ao balneário, dirigiu as seguintes palavras ao quarto árbitro: "Fala assim para mim lá fora a ver se eu não te rebento a cara, filho da p...", acrescenta o relatório do juiz da AF Braga.Além dos dois jogos de castigo, Raúl Silva foi multado em 1.071 euros.