Raúl Silva de pedra cal na defesa bracarense

Raúl Silva vai manter-se no onze de Rúben Amorim, apesar de ter sido rendido ao intervalo do jogo no Dragão. Na altura, o defesa-central, aquele que joga mais à esquerda no trio eleito no novo sistema tático dos arsenalistas, tinha cometido uma falta para penálti sobre Corona, viu o cartão amarelo, pouco antes do final da 1.ª parte e foi apenas essa a razão da sua saída.

Rúben Amorim, aliás, fez questão de explicar isso no final do jogo frente ao FC Porto, assumindo que tinha sido uma mera medida de precaução, temendo que Raúl Silva visse o segundo cartão amarelo numa eventual falta que fizesse logo no início da 2ª parte do jogo. Recorde-se que o treinador lançou o jovem David Carmo, mas agora vai manter a apostar no trio defensivo composto por Tormena, Bruno Viana e Raúl Silva.